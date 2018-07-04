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CHP’lilerden Hodri Meydan’a “idam” tepkisi

Kent Meydanı’nda Hodri Meydan öncülüğünde, çocuk istismarlarına karşı tepki olarak gerçekleştirilen eylem öncesinde CHP’li kadınlar “Çözüm idam değil. Biz idam istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

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Kent Meydan’ında Hodri Meydan öncülüğünde ve çok sayıda STK temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen çocuk istismarlarına ve cinayetlerine tepki eylemine CHP’li kadınlar tepki gösterdi. Alanda asılan idam pankartlarına tepki gösteren CHP’li kadın grubunun içinde yer alan Saadet Çubukçu “Çözüm idam değil. Biz idam istemiyoruz. Bunların amaçları farklı” ifadelerinde bulundu. Vatandaşların araya girmesiyle CHP’li kadınlar alandan uzaklaştırılırken Hodri Meydan’ın gerçekleştirdiği basın açıklaması kaldığın yerden devam etti. Ahmet HAZER

Bugün 19:52 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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