Kent Meydan’ında Hodri Meydan öncülüğünde ve çok sayıda STK temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen çocuk istismarlarına ve cinayetlerine tepki eylemine CHP’li kadınlar tepki gösterdi. Alanda asılan idam pankartlarına tepki gösteren CHP’li kadın grubunun içinde yer alan Saadet Çubukçu “Çözüm idam değil. Biz idam istemiyoruz. Bunların amaçları farklı” ifadelerinde bulundu. Vatandaşların araya girmesiyle CHP’li kadınlar alandan uzaklaştırılırken Hodri Meydan’ın gerçekleştirdiği basın açıklaması kaldığın yerden devam etti. Ahmet HAZER
Bugün 19:52 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 19:57 TSİ )
CHP’lilerden Hodri Meydan’a “idam” tepkisi
Kent Meydanı’nda Hodri Meydan öncülüğünde, çocuk istismarlarına karşı tepki olarak gerçekleştirilen eylem öncesinde CHP’li kadınlar “Çözüm idam değil. Biz idam istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.
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Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz