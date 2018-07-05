Fuarda Mehmet Erdem rüzgarı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde Mehmet Erdem konser verdi. Son albümü 'Neden Böyleyiz'in çıkış parçası 'Hara' isimli şarkısı ve tüm eserlerini seslendiren Mehmet Erdem'e binlerce kişi eşlik etti. Mehmet Erdem konsere katılanların coşkusu karşısında Kocaeli'nin plakasına vurgu yaparak, ''41 kere maşallah'' derken, alkışlandı. Neşet Ertaş'ın türkülerini de seslendiren Mehmet Erdem, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.