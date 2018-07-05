Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde Mehmet Erdem konser verdi. Son albümü 'Neden Böyleyiz'in çıkış parçası 'Hara' isimli şarkısı ve tüm eserlerini seslendiren Mehmet Erdem'e binlerce kişi eşlik etti. Mehmet Erdem konsere katılanların coşkusu karşısında Kocaeli'nin plakasına vurgu yaparak, ''41 kere maşallah'' derken, alkışlandı. Neşet Ertaş'ın türkülerini de seslendiren Mehmet Erdem, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.
Bugün 09:17 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 09:31 TSİ )
Fuarda Mehmet Erdem rüzgarı esti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Mehmet Erdem konser verdi. Mehmet Erdem'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.
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Bugün 09:17 TSİ DHA Kocaeli- Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz