Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:17 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 09:31 TSİ )

Fuarda Mehmet Erdem rüzgarı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Mehmet Erdem konser verdi. Mehmet Erdem'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde Mehmet Erdem konser verdi. Son albümü 'Neden Böyleyiz'in çıkış parçası 'Hara' isimli şarkısı ve tüm eserlerini seslendiren Mehmet Erdem'e binlerce kişi eşlik etti. Mehmet Erdem konsere katılanların coşkusu karşısında Kocaeli'nin plakasına vurgu yaparak, ''41 kere maşallah'' derken, alkışlandı. Neşet Ertaş'ın türkülerini de seslendiren Mehmet Erdem, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

Bugün 09:17 TSİ DHA Kocaeli- Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli’nde televizyona en çok talep o ilçede! mask
Kocaeli’nde televizyona en çok talep o ilçede!
Mehmet Erdem İzmit'e geliyor mask
Mehmet Erdem İzmit'e geliyor
Cemil Meriç öğrencileri Ormanya’yı gezdi mask
Cemil Meriç öğrencileri Ormanya’yı gezdi
İrem Derici Gebze’ye geliyor mask
İrem Derici Gebze’ye geliyor
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
Servetiye Destanı seyirciyle buluştu mask
Servetiye Destanı seyirciyle buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti! mask
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti!
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak mask
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak
Kavurucu sıcaklar geliyor mask
Kavurucu sıcaklar geliyor
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu mask
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı mask
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı
Dikkat o ilçelerde elektrik kesilecek mask
Dikkat o ilçelerde elektrik kesilecek

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL