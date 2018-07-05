Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit’te geçen yıl Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğukışla'da park halindeki TIR'ın çalınmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hırsızın kimliğini belirledi. Polis, Y.Y.'yi İstabul Maltepe'de yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün 09:18 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:50 TSİ )
TIR çalan hırsız yakalandı
İzmit'te, geçen yıl park halindeki TIR'ı çalan hırsız İstanbul'da yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz