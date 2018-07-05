İş makinelerinin beynini çalan hırsız tutuklandı

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Körfez'de 21 Haziran günü meydana elen olayda park halindeki iş makinelerinni 80 bin TL değerindeki elektronik beyinlerinin sökülerek çalındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Takip Sistemi ve mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, hırsızların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Dün, İstanbul'da düzenlenen operasyonla E.A. yakalanarak gözaltında alındı. Körfez Adliyesi'ne sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi