Körfez'de 21 Haziran günü meydana elen olayda park halindeki iş makinelerinni 80 bin TL değerindeki elektronik beyinlerinin sökülerek çalındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Takip Sistemi ve mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, hırsızların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Dün, İstanbul'da düzenlenen operasyonla E.A. yakalanarak gözaltında alındı. Körfez Adliyesi'ne sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi
Bugün 09:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:04 TSİ )
İş makinelerinin beynini çalan hırsız tutuklandı
Körfez'de park halindeki 2 iş makinesinin elektronik beyinlerini çalan hırsız tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz