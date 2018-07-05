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Bugün 09:29 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:05 TSİ )

Cezaevi firarisi GTB taramasında yakalandı

Gölcük'te genel bilgi taramasında (GBT) cezaevi firarisi olduğu anlaşılan kişi tutuklandı.

Cezaevi firarisi GTB taramasında yakalandı mask
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Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması kapsamında yapan ekipler, tavırlarından şüphelendikleri C.Ö'yü durdurarak GBT taraması yaptı. GBT taramasında cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçlarından 7 kaydının bulunduğu belirlenen C.Ö, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bugün 09:29 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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