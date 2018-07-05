Cezaevi firarisi GTB taramasında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması kapsamında yapan ekipler, tavırlarından şüphelendikleri C.Ö'yü durdurarak GBT taraması yaptı. GBT taramasında cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçlarından 7 kaydının bulunduğu belirlenen C.Ö, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.