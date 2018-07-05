CHP'de kurultay için 3'üncü aday çıktı

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde oylarını düşürmesi sonrası başlayan genel başkanlık artışması büyüyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yanlıları olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladılar. Bu arada, Kılıçdaroğlu ve İnce’den sonra üçüncü başkan adayı da ortaya çıktı. Eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in de genel başkanlık için aday olduğu bildirildi. 24 Haziran seçimlerinde yaşanan ekonomik krize ve iktidarın yıpranmışlığına rağmen ana muhalefet partisi CHP’nin izlediği politikalar nedeniyle oylarını yaklaşık yüzde 2,5 düşürmesi, (Yüzde 10) partide Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığının yeniden sorgulanmasına yol açtı. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pazartesi akşamı Kılıçdaroğlu ile yediği yemekte kendisine onursal başkanlık önerdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu İnce’nin tutumunu “siyasi nezaketsizlik” olarak yorumlarken olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağını bildirdi.

İNCE ÖRGÜTTEN DESTEK İSTEDİ

Bu gelişme sonrasında Muharrem İnce kendisinin olağanüstü kurultay toplamak için harekete geçmeyeceğini, bu işi örgütlerin çözeceğini belirtse de İnce’ye yakın Parti Meclisi üyeleri, il başkanları ve eski milletvekilleri olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmalarını fiilen başlattılar. İnce’nin yakın çevresi illerde kendilerine yakın delegeleri arayarak “Diğer delegelerden imza toplamaya başlayın” talimatı verdiler. Bu arada bazı il başkanlarının da olağanüstü imza toplamak için delegelerle tek tek görüştükleri öğrenildi. Bu arada, Kılıçdaroğlu’na karşı olan, ama İnce’ye de tam destek vermeyen, İnce için “sadece şov yapıyor, örgüt diye bir derdi yok” değerlendirmesi yapan delegelerin, olağanüstü kurultay için hemen harekete geçmeme, gelişmeleri bir süre bekleme kararı aldıkları öğrenildi. Olağanüstü kurultay çalışmalarında partinin 24 Haziran kampanyasındaki HDP politikaları tartışılmazken, mücadelenin daha çok kişiler üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Partideki kurultay çalışmaları ile ilgili olarak bilgi veren bir Parti Meclisi üyesi, “Seçim sonuçları ortada. Bugünkü parti yönetimi ile yerel seçimlere gidersek sonuç

değişmeyecek. Bu kadar uygun koşullarda yapılan seçimde bile parti oy kaybediyorsa yönetimden beklenen hemen istifa etmesiydi. Ama yapmadılar. CHP bu yönetimden kurtulmadan oylarını artıramaz. Ama bu işler sadece şovla da yürümez” dedi.

ÜÇÜNCÜ BİR ADAY DAHA

Bu arada Kılıçdaroğlu tarafından belirlenip belediye başkanı yapılan isimlerin yeniden aday olabilmek amacıyla Kılıçdaroğlu için devreye girdikleri ifade ediliyor. Belediyelerin olanaklarını kullanarak delegelerin imza vermelerini engellemeye çalıştıkları bildiriliyor. CHP’nin doğu ve güneydoğu illerinde sayıları 200’ü aşkın CHP’den çok HDP’ye yakın kurultay delegesinin tavrı merak ediliyor. CHP kongrelerinde bu kişilerin sonuca etkili

olduğunu vurgulayan partililer, bu kişilerin bölgeden oy getiremediğini, ama CHP yönetiminin belirlenmesinde kritik rol oynadıklarını ifade ediyorlar. Doğu ve Güneydoğulu kurultay delegeleri daha önceki seçimlerde ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu’na oy vermişlerdi. Bu arada CHP’de Kılıçdaroğlu ve İnce’den sonra üçüncü bir aday daha ortaya çıktı.

ADAYLIĞINI GİZLEMİYOR

CHP’de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen. Pekşen, CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu gizlemiyor. Yakın çevresi şu anda Pekşen’in gelişmeleri yakından takip ettiğini, delegelerle ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptığını, genel başkanlık için aday olmayı düşündüğünü, kesin kararını yakında açıklayacağını vurguladılar. Partide olağanüstü kurultay tartışması giderek büyürken aralarında eski milletvekili ve il yönetimlerinin de bulunduğu partililer tavırlarını basın açıklamalarıyla duyurmaya başladılar. 25 ve 26. dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, olağanüstükurultayın kaçınılmaz olduğunu belirterek, genel merkez yöneticilerinin bu yöndeki açıklamalarını ‘ayak direme, inatlaşma, ikballerini koruma çabası’ olarak nitelendirdi. Bektaşoğlu olağanüstü kurultaydan geri dönüş olmadığını söyledi.