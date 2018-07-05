Olay, Derince Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Kaykay ’a ait 36 ET 506 plakalı otomobili, seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Kaykay’ın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Araçta soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri yangının otomobilin motor kısmından çıktığını belirledi. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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Otomobilin motor kısmında yangın çıktı
Derince'de motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz