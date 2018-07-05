CHP Körfez’de büyük kriz!

CHP Körfez İlçe Yönetimi’nden 9 kişi istifa edince ilçe başkanı Mehmet Kaçar’ın başkanlığı düşmüş ve yerine Cavit Dağdeviren ilçe başkanı olarak atanmıştı. Erken seçimin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından eski ilçe başkanları, ilçe meclis üyeleri, ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kolları toplantıda ortak bir karar alarak atamayı kabul etmiş ve 24 Haziran seçimleri sonrasında kongreye gitme kararını CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a iletmişlerdi. Sarıbay da ilçede yaşanan kargaşanın seçim sürecine zarar vermemesi için kongreyi seçim sonrasında yapma kararı almıştı.

TARTIŞMALAR HIZ KAZANDI

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin her ilçede olduğu gibi Körfez’de de oyları ciddi oranda düşmüştü. Seçim süresi boyunca parti içinde yaşanan başkanlık krizinden dolayı yönetimin seçim çalışması yapmadığı ve aksine yapılan seçim çalışmalarını da sabote ettiği iddia edildi. Seçim sürecinde de yoğun tartışmaların yaşandığı Körfez İlçe Örgütü’nde, seçimin ardından kongre yapılmayacağının söylenmesi ile tartışmaları hız kazandığı öğrenildi.

BİRLİK OLUP İMZA TOPLANACAK

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın, Körfez Örgütü’nde atama ile göreve gelen Cavit Dağdeviren ile devam edilme kararını almasının ardından Körfez İlçe Delegeleri il binasına giderek alınan bu karara itiraz ettiği öğrenildi. Delegelerin, Sarıbay ile görüşerek "Seçim sonrası kongre yapılacağı söylenmişti kongrenin yapılmasını istiyoruz" dedikleri, Sarıbay'ın ise, "Biz Körfez’e geçici yönetim atamadık, kongre yapılmayacak" dediği öğrenildi. Delegelerin ise olağanüstü kongre için birlik olup imza toplayacakları iddia edildi.

KÖRFEZ’DE ADAY BOLLUĞU

En başta Dağdeviren’in geçici atama ile başkan yapıldığı ve seçimin ardından örgütün kongreye gideceğinin söylenmesi üzerine Körfez İlçe Başkanlığı isteyen adayların hiçbir şekilde seçim çalışması yapmadığı ve 24 Haziran seçimlerimden sonrayı beklediği iddia edildi. Körfez İlçe Başkanlığı için ise çok sayıda adayın ismi parti içinde konuşuluyor. Körfez İlçe Başkanlığı için eski İlçe Yöneticisi Asım Taflıoğlu, Nilgün Solakoğlu ve Ozan Aksu’nun isimleri geçiyor. Ayrıca daha önce Mehmet Kaçar’ın karşısına rakip olarak çıkan Gülseren Solmaz’ın ekibinden de bir ismin olduğu da kulislerde konuşulanlar arasında.

GENÇLİK VE KADIN KOLLARI ARADA KALDI

Körfez İlçe Örgütünde yaşanan sıkıntıların her geçen gün daha fazla arttığı ve kutuplaşmaların sertleştiği iddia edilirken, mevcut ilçe yönetiminin gençlik ve kadın kolları ile de çatışma içerisinde oldukları öğrenildi. Çekişmeden rahatsız olan gençlik kolları ve kadın kolları ise bir an önce parti içinde yaşanan gerginliğin son bulmasını istiyor.