Vatmanın dikkati hayat kurtardı

Kocaeli’de şehir içinde seferler yapan tramvayı kullanan bir vatman olası kazayı kıl payı önledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.’nin işletmesinde olan Akçaray günlük seferlerini yaparken yaşlı bir kadın durakta kaza geçiriyordu. İzmit Mehmet Ali Paşa tramvay durağında beklerken aniden kalkan yaşlı kadın tramvay yoluna adım attığı sırada ezilme tehlikesi yaşadı.

KAMERALARA YANSIDI

Tramvayın güvenlik kameralarına yansıyan olayda tramvayı kullanan vatmanın dikkati kadını kurtardı. Durağa yaklaştığı sırada tramvay yoluna inen yaşlı kadını gören vatman birkaç santimetre ile kadının ezilmesini engelledi. Arkadan gelen tramvayı görmeyen yaşlı kadın son anda tramvayı fark edince kaldırma oturdu.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Vatmanın anlık durmasıyla olay kazasız atlatılırken yaşlı kadına durakta bekleyen vatandaşlar ve güvenlik görevlileri yardım etti. Vatman Mustafa Coşkun “Kadının ilerlediğini gördüm. Ancak yola ineceğini düşünmedim. Son anda yola adım atınca hızlı bir refleksle tramvayı durdurdum” dedi.