Sahibinden kaçan inek gübre yığınına saplandı

Olay, İzmit Kabaoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 yaşındaki Nedim Filiz, kurbanlık olarak aldığı ineği evinin yanında bulunan bir ağaca bağladı. Yaklaşık bir saat sonra evinden çıkan Filiz, hayvanın bağladığı yerde olmadığını fark etti. Bir süre kaybolan ineğini arayan Filiz, ineğin baladığı ipi kopardığını gördü. Filiz, eşi ile birlikte ineği yakalamak için kovalamaya başladı. Kaçan inek ise evin yanında bulunan hayvan gübresi yığınına saplandı. Gövdesinin büyük bir kısmı hayvan gübresine saplanmış olan ineğini kurtarmak isteyen Filiz, komşularından yardım istedi. Bir süre komşularının yardımı ile ineği battığı yerden kurtarmaya çalışan Filiz ve eşi, çabalarında başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Filiz’in yardımına itfaiye koştu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği battığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından inek, vinç yardımı ile battığı yerden çıkarıldı. İneğinin sağlık durumunun iyi olduğunu gören Filiz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Kendi imkanları ile ineği kurtaramadığını ve çareyi itfaiyeden yardım istemekte bulduğunu söyleyen Nedim Filiz, “İnek, ipini koparmış, tutamadık. Oradan gelip gübreye saplandı. Biraz uğraştıktan sonra itfaiyeyi aradık. Onlar da geldiler sağ olsunlar. Bir ilki saat uğraştıktan sonra çıkarttık. Biraz sersemledi ama durumu iyi. Herhangi bir kırığı falan yok, sağlam” dedi.