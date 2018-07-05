Kontrolü kaybedince 2 araca çarptı

İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, önce önündeki araca ardından da karşı yönden gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Yine Kocaeli’de meydana gelen bir başka kazada ise ara sokaktan çıkan bir otomobille caddede seyir halinde olan bir otomobil çarpıyor.