İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, önce önündeki araca ardından da karşı yönden gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Yine Kocaeli’de meydana gelen bir başka kazada ise ara sokaktan çıkan bir otomobille caddede seyir halinde olan bir otomobil çarpıyor.
Bugün 11:17 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:23 TSİ )
Kontrolü kaybedince 2 araca çarptı
İzmit'te meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce önündeki araca ardından da karşı yönden gelen otomobile çarpıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz