CHP'de delegeler gizli yemekte örgütlendi!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme sonra CHP'de ortalık iyice karıştı. İnce'nin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "çekil" teklifini basına deşifre etmesi, Kılıçdaroğlu kanadında "nezaketsizlik" olarak yorumlanmış, Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay için “"Kılıçdaroğlu hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" söylemi Kocaeli’ deki muhalif CHP’ lileri harekete geçirmişti.

SARIBAY İLE GÖRÜŞECEKLER

Bunun üzerine Kocaeli Örgütü de harekete geçmiş ve İnce’ye destek için delegelerden imza toplamaya başlatıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz akşam İzmit’ de bir restoran da yemekte buluşan muhalif kanadın Kurultay Delegeleri konuyu masaya yatırdığı ve Delegelerin Olağanüstü Kurultay için imza harekâtına başladığı iddia edildi. Toplantıya delegelerin hepsinin katılım göstermediği öğrenildi. Delegeler önce İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşüp konu hakkında bilgilendirme yapacağı, daha sonra da imza harekatına başlamayı planladığı iddia edildi