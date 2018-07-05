Uslu: Hedefimiz bataklığı tamamen kurutmak

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sedat Uslu son günlerde ülke gündeminde yerini alan çocuk istismarı ve cinayetleriyle ilgili parti binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uslu, “Bildiğiniz gibi bu hafta kayıp çocuklarımızla ilgili birbiri ardına gelen üzücü haberlerle sarsıldık. 4-5 yaşındaki yavrularımız acımasız cinayetlerin kurbanı oldu. Daha bu yavrularımızın şokunu atlatamadan yeni kayıp çocuk haberleri gelmeye devam ediyor. Artık gerçek gündemlerle karşı karşıyayız. Bu toplumun içerisinden gözü dönmüş caniler nasıl çıktı? Bize ne oldu da her gün ayrı bir acı haberle sarsılır hale geldik? Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki bunlar hiçbir şey yapmamanın, kötü gidişata dur dememenin sonucudur” dedi.

CADDELERİMİZ GÜVENLİ DEĞİLDİR

Uslu, “Gelinen noktada sokaklarımız güvenli değildir, caddelerimiz güvenli değildir, semtlerimiz, şehirlerimiz güvenli değildir. Artık insanımız bir yere gidecekken huzur içinde sokağa çıkamamakta, çocuğunu rahatlıkla bakkala gönderememektedir. İnsanların birbirine olan itimat ve güveni bitme noktasına gelmiştir. Küçük çocuklar ekranlarda izledikleri manzaraların kendi başlarına gelebilme ihtimalini düşünmekte ve ciddi bir endişe duymaktadırlar. Anneler yaz Kur’an kursu için çocuklarını mahalle camisine yalnız başına yollayamamakta, çocuğunun kapı önünde oynamasını bile sakıncalı bulmaktadır. Millet bu denli bir güvenlik sorunu yaşadıktan sonra Vali olsan ne yazar, Başkan olsan ne yazar? Milletten yetki alan irade tüm bu olumsuzlukların önüne geçmelidir. En azından kendi yolsuzluklarını saklamak için gösterdiği güvenliği, çocuklarımızı korumak için de göstermelidir” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET EĞİTİM VE MEDYA POLİTİKASINI GÖZDEN GEÇİRMELİ

Konuşmalarına devam eden Uslu, “Nesillere sahip çıkmak en büyük sevincimiz olmalıdır. Seçim kazanarak değil, nesil kazanarak sevinmeliyiz. Bu saatten sonra, “kim başkan olacak, kim başkan yardımcısı olacak?” tarzındaki suni meseleleri bırakarak gerçek gündemimize dönmeliyiz. Nesilleri kurtararak yeni bir gelecek inşa etmeyi bir numaralı gündemimiz haline getirmeliyiz. Hükümetimiz eğitim ve medya politikasını yeniden gözden geçirmeli, toplumun değerlerini dikkate almalıdır. Dizilerdeki yaşam tarzlarının, özendirilmeye çalışılan gayri ahlaki ilişkilerin ve senaryolardaki çarpık aile düzeninin toplumu yönlendirmedeki olumsuz etkisini görmezden gelemeyiz. Dizi senaryoları toplumun tüm fertleri göz önünde bulundurularak tetkik edilmeli ve ona göre oynatılmalıdır. İnsanları suça teşvik eden her türlü sebebin önüne geçilmelidir” ifadelerinde bulundu.

HEDEFİMİZ BATAKLIĞI KURUTMAK

Uslu son olarak, “Şunu da belirteyim ki, suç işleme temayülü olan kişileri bu tür adi eylemlerden caydıracak her türlü cezai müeyyidenin destekçisiyiz. Fakat öncelediğimiz durum, karşılaştığımız manzaraya ceza aramak ve ona en ağır cezayı vermek değildir. Önceliğimiz bireyi ağır bir cezayı aldıracak eylemden uzak tutmak ve masum canların yanmasına en başından engel olmaktır. Bu noktada hedefimiz; bataklıktaki sinekleri öldürmek değil, sineklerin üremesine sebep olan bataklığı toptan kurutmak olmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı