Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:52 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:53 TSİ )

“Işık neden o vekille el sıkıştı?”

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sedat Uslu yaptığı basın açıklamasında “Hiçbir alakamız olmadığı halde bizi teröristlerle iş birliği yapıyorlar diye suçluyorlar. Peki Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, teröristlere destek verdiğini söylediği partinin milletvekili ile neden el sıkıştı?” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sedat Uslu parti binasında yaptığı basın açıklamasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a eleştirilerde bulundu. Uslu yaptığı açıklamada Fikri Işık’ın KİHMED mezunları buluşması programında HDP Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu’yla el sıkışması konusuna değinerek, “KİHMED’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mezunlar Buluşmasına şehrin ileri gelen pek çok isminin yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve HDP’nin Kocaeli Milletvekili de katıldı. Bildiğiniz gibi Saadet Partisi olarak seçim sürecinde Ak Partililerin “Teröristlere destek vermek, onlarla beraber olmak ve terörü kucaklamak.” gibi iftiralarına maruz kalmıştık. Şimdi bir soru sormak istiyoruz: Hiçbir alakamız olmadığı halde bize “teröristlerle iş birliği yapıyor, perde arkasında el sıkışıyor” iftirasını atan Ak Partililere soruyoruz? Başbakan Yardımcısı Fikri Işık neden teröristlere destek verdiğini söyledikleri HDP milletvekili ile milletin gözü önünde el sıkışıyor? Bu eli sıkan Fikri Bey değil de Saadet Partili bir yetkili olsaydı Ak Parti’nin hangi ithamlarına maruz kalırdı? Takdirlerinize arz ediyoruz” ifadelerinde bulundu

Bugün 11:52 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı mask
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı
CHP'de toplu fotoğraf krizi! mask
CHP'de toplu fotoğraf krizi!
Cengiz Sarıbay'dan Zeki Karakadılar'a ziyaret mask
Cengiz Sarıbay'dan Zeki Karakadılar'a ziyaret
YSK kesin sonuçları açıkladı mask
YSK kesin sonuçları açıkladı
İşte olağanüstü kurultay için ilk imzalar mask
İşte olağanüstü kurultay için ilk imzalar
Gergerlioğlu mazbatasını aldı mask
Gergerlioğlu mazbatasını aldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti! mask
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti!
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak mask
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak
Kavurucu sıcaklar geliyor mask
Kavurucu sıcaklar geliyor
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş! mask
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş!
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu mask
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı mask
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL