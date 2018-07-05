“Işık neden o vekille el sıkıştı?”

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sedat Uslu parti binasında yaptığı basın açıklamasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a eleştirilerde bulundu. Uslu yaptığı açıklamada Fikri Işık’ın KİHMED mezunları buluşması programında HDP Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu’yla el sıkışması konusuna değinerek, “KİHMED’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mezunlar Buluşmasına şehrin ileri gelen pek çok isminin yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve HDP’nin Kocaeli Milletvekili de katıldı. Bildiğiniz gibi Saadet Partisi olarak seçim sürecinde Ak Partililerin “Teröristlere destek vermek, onlarla beraber olmak ve terörü kucaklamak.” gibi iftiralarına maruz kalmıştık. Şimdi bir soru sormak istiyoruz: Hiçbir alakamız olmadığı halde bize “teröristlerle iş birliği yapıyor, perde arkasında el sıkışıyor” iftirasını atan Ak Partililere soruyoruz? Başbakan Yardımcısı Fikri Işık neden teröristlere destek verdiğini söyledikleri HDP milletvekili ile milletin gözü önünde el sıkışıyor? Bu eli sıkan Fikri Bey değil de Saadet Partili bir yetkili olsaydı Ak Parti’nin hangi ithamlarına maruz kalırdı? Takdirlerinize arz ediyoruz” ifadelerinde bulundu