Körfez’de görüntü kirliliğine izin yok

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe genelindeki derelerin temizlenmesi noktasında yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle yaz aylarında sivrisinek oluşumunu engellemek adına yürütülen çalışmalar kapsamında hem dere içerisindeki kirlilik ortadan kaldırıyor hem de çevresindeki otlar temizleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, derelerin temizlenmesinin hem koku hem de sivrisinekle mücadele noktasında önemli olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar dışında görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz. Başkanımız İsmail Baran’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelindeki otların temizlenmesi noktasında da ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor" dediler.