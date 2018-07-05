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Mazot yağları arasında denize girdiler

Dilovası'nda sanayi kuruluşları ile konut alanlarının iç içe girdiği, çevre sorunlarının sürdüğü bölgede hava sıcaklığı artınca kirli olmasına rağmen gençler denize girmeye başladı. Denize kömür ve demir tozları ile yağların geldiğini belirten gençler, gidecek başka yerleri olmadığı için mecburen bölgede yüzdüklerini söyledi.

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Sanayi kuruluşları yüzünden ilçede oluşan aşırı hava kirliliği ve kanser vakalarının artması ile sıkça gündeme gelen Dilovası'nda, sıcak havadan bunalan gençler, kendilerini denize attı. Sanayiden kaynaklı kirlilik nedeniyle deniz kıyısında zaman zaman yağ birikintileri, gemilerden limana indirilen kömürlerden ve hurda metallerden gelen tozlar nedeniyle kıyı kirlenirken, kirliliğe aldırış etmeyen gençler ise denizde yüzdü.

Gidip, denize girecek başka yerlerinin olmadığını dile getiren Şahin Yıldırım, "Buraya yüzmeye geliyoruz, burası kirli ama yapacak başka bir şeyimiz yok. Mecbur kalıyoruz burada yüzmeye. Fabrikalardan pislik geliyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Deniz, çok kirli ama gidecek başka bir yerimiz yok. Mecburiyetten dolayı arada derede bulduğumuz yerlerde girmeye çalışıyoruz" dedi.

'KÖMÜR TOZLARI, MAZOT YAĞLARI ARASINDA DENİZE GİRİYORUZ'

Gemilerden sahile kömür tozları ve yağlar döküldüğünü belirten Muhammet Özdemir ise "Dilovası sahilde denize giriyoruz. Çok kirli burası ama hava sıcak olunca mecburen giriyoruz. Doğru düzgün bir sahilimiz yok. Büyüklerimiz anlatıyor, eskiden buralar güzelmiş, kumsalmış ama şimdi şuranın hali çok kötü. Kömür tozları, mazot yağları, pas ve kir var buralarda. Çevrede temiz sahiller var ama oralar bize uzak. Neden evimizin önündeki sahilde girmek varken başka bir yerde girelim ki? Gemilerin kömür tozları çok kirletiyor, yalnızca insanlar için değil; buradaki balıklar ve diğer canlılar da zarar görüyor. Biz de yazın sıcağından korunmak için denize giriyoruz. Tek hakkımız bu var, onu da gasbediyorlar" diye konuştu.

Yunus Emre Boyacı da gemilerin sahile çok pislik bıraktığını belirterek, "Gemiler, buraya hep pislik bırakıyor ve yüzemiyoruz burada. Başka bir yere de gidemiyoruz, orası uzak. Gemiler, kömür tozu bırakıyor, boya bırakıyor; mecburen, serinlemek için denize girmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Bugün 11:54 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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