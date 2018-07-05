Sepaş 2017 yılını 2,8 milyar TL ciroyla kapattı

Bolu, Düzce Sakarya ve Kocaeli’nin görevli tedarik şirketi olan ve tüm Türkiye’de 1,7 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği alt yapı yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladı. Göreve geldiği 3 yıl boyunca gerçekleşen çalışmaları özetleyen Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, Sepaş Enerji’nin bir elektrik tedarik şirketinden daha fazlası olduğunu belirterek sektöre getirdikleri yeniliklerden gurur duyduğunu söyledi. Tüm enerjilerini çalışanlarına, bölge halkına daha doğrusu insana harcadıklarını ifade eden Ondrej Safar, Sepaş Enerji’nin enerji konusunda uluslararası hissedarlarından aldığı güç ile emin adımlarla ilerlediğini kaydederek, “Biz günümüz insanının ayrılamaz parçası olan elektrikle kişilerin evlerine giriyoruz, onların hayatlarının her anına dokunuyoruz. Bu yüzden de yaptığımız işe büyük önem gösteriyoruz. Sürekli olarak müşterilerimizin hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz ve müşteri deneyimini nasıl bir üst noktaya taşıyabiliriz diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda da geçtiğimiz yıl şirketimizde çok büyük bir teknolojik dönüşüm gerçekleştirdik. Bu yıl itibarıyla da yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı” dedi.

"Bölge ekonomisine katkımız 659 bin 467 TL’ye ulaştı"

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’nin hem üretim hem de tüketim alanında Türkiye’nin gözbebeği şehirleri olduğunu kaydeden Safar, “Bölge ekonomisine katkı yapmaktan ve bu kentlerin sosyo-kültürel yaşamlarına dokunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sepaş Enerji olarak başarılı bir 2017 yılı geçirdik. Geçen yılı 2,8 milyar TL ciroyla kapattık. 2016 yılına göre ciromuzda yüzde 16’lık bir artış oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde de bölge ekonomisine katkımız 659 bin 467 TL’ye ulaştı. Döviz kurlarındaki son durum maalesef bizim sektörümüze olumsuz olarak yansıyor. Buradaki olumsuzluktan kastım da kurun sürekli olarak değişkenlik göstermesi. Ancak önümüzdeki tabloyu hiçbir şekilde negatif olarak değerlendirmiyoruz. Kurda bu tür oynamalar dönemsel olarak her ülke için söz konusu olabiliyor. Bu tür dalgalanmalar gelir geçer. Biz hizmet odaklı bir şirketiz. Türkiye’nin her türlü zorluğun altından kalkabilecek güçte bir ülke olduğuna dair inancımız tam” diye konuştu.

Yüzde 100 müşteri memnuniyeti sağlamak için altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Ondrej Safar, “Bu yılın başlarında müşterilerimizin işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz şekilde halledilmesi için SAP sistemine geçtik. Başarıyla tamamladığımız süreci, Lizbon’da gerçekleşen Uluslararası SAP Konferansı’nda enerji sektörünün ileri gelen markalarıyla paylaştık. Aynı zamanda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Oracle Enerji Zirvesi’nde, ’Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri’ kapsamında Dijital Dönüşüm Ödülü’nün sahibi olduk. Bunun yanı sıra, 2018 yılına uluslararası standart belgeleri olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO 10002 Müşteri Şikâyetlerinin Yönetim Sistemi Standardı, TS EN 15838 Müşteri İlişkileri Merkezi Yönetim Sistemi Standardı Sertifikalarımız elimizde olarak başlamıştık. Bu belgelerin korunması ve standardının gereği olarak sürekli iyileşme çalışmaları uyguluyoruz. Hata yapma ihtimalimizi bile ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu durum bizi sürekli dinamik tutuyor” şeklinde konuştu.

"Türkiye genelinde 63 bayii ile hizmet veriyoruz"

2018 yılında borçlu müşterilere yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ondrej Safar, ”2018 yılında tüm serbest tüketicilerimiz ve ulusal tarife mesken tüketicilerimiz için vadesi geçmiş faturaları için yüzde 100 faiz indirimi uyguladığımız kampanyalar başlattık. Ayrıca 31 Aralık tarihine kadar devam edecek olan bir diğer kampanyamız da 2016 yılı ve öncesinde icralık olan tüm Sepaş Enerji müşterileri, geçmiş tüm borçlarını ödemeleri durumunda yüzde 100 faiz indirimi fırsatından yararlanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Tüketiciler için her zaman ulaşılabilir olmaya önem verdiklerini belirten Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, çağrı merkezi, müşteri hizmet merkezleri, aktif olarak kullandıkları sosyal medya hesapları, WhatsApp ve internet siteleri aracılığıyla tüketicilerin bir adım yakınında olduklarını belirterek, “Türkiye’nin neredeyse bütün illerinde müşteriye sahip olan bir şirket olarak tüm Türkiye genelinde 63 bayii ile hizmet veriyoruz. Gururla bayi organizasyonumuzun sektörümüz için ilk olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 21 müşteri hizmetleri merkezimizde günde yaklaşık 2 bin 200 olmak üzere ayda yaklaşık 45 bin 000 işlem gerçekleştiriyoruz. Her ay yaklaşık 50 bin kişinin yolu müşteri hizmetlerimizden geçiyor. Ayrıca birçok farklı işlem için de tüketicilerin hizmet merkezlerimize gelmesine gerek olmayacağı bir sistem kurduk. Müşterilerimiz, çağrı merkezimizden merak ettikleri tüm konular hakkında bilgi sahibi olabildikleri gibi, tüm talep öneri şikayet kayıtlarını, devir abonelik ve tahliye işlemleri ile ilgili bilgilendirmelerini, bilgi güncelleme işlemlerini de çağrı merkezinden yapabilmektedirler” açıklamalarına yer verdi.

"Kadın çalışan oranı yüzde elliye yaklaştı"

Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, şirket olarak, ağırlıklı olarak hizmet sundukları bölgelerde, halkın sosyal ve kültürel hayatının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla pek çok projenin içinde yer aldıklarını belirtti. Çocuklara yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyleyen Safar, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “En son, ‘Sepaş Enerji minik YouTuber’ını arıyor’ projemizi tamamladık. Bu projeyle hedefimiz çocukları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirirken, sosyal medya aracılığıyla farkındalık oluşturmaktı. Oldukça da başarılı olduk. Yarışmamızın kazananı 9 yaşındaki Sude Erçit’in Sepaş Enerji’nin verdiği destekle çektiği ilk videosu, YouTube’da 500 binin üzerinde kişi tarafından izlendi. Bu projemizin yanı sıra KidZania’da açtığımız Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’ni de bir yıl içinde 20 bini aşkın çocuk ziyaret etti. Çocuklar, Enerji Tasarruf Uzmanı olurken, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan enerjinin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını, önemini ve enerji tasarrufu hakkında püf noktaları öğrenme şansı yakaladı.

“Yine bu yıl Coşkun Aral ile birlikte bizim için çok değerli olan bir projeye başladık” ifadelerine yer veren Safar, “İnsanın doğayla ilişkisini hatırlatmak için düzenlediğimiz ‘Doğanın Enerjisi’ temalı fotoğraf yarışmasında doğanın insanlığa verdiği enerjiyi fotoğraf sanatıyla en iyi anlatan üç kişiyi arıyoruz. Yarışmanın başvuruları yeni tamamlandı, temmuz ayında da sonuçları açıklayacağız. Binlerce kişi fotoğraflarını bizimle paylaştı. Bu yarışma bizi de çok heyecanlandırıyor. Seçilen üç şanslı kişi Coşkun Aral ile birlikte Kapadokya’ya giderek fotoğraf sanatının inceliklerini usta isimden öğrenecek” diye konuştu.

Çalışanlarını da unutmadıklarını belirten Ondrej Safar, iki senedir kadın istihdamına yönelik çalışmalardan dolayı Sepaş Enerji’nin ödüllendirildiğini belirterek şunları söyleyerek, “Bir erkek yönetici olarak gurur duyarak söylüyorum ki bizim şirketimizde kadın çalışan oranı yüzde elliye yaklaştı. Bir adım daha ileriye giderek bu yıl EBRD ile ortaklaşa hareket ederek fırsat eşitliği projesine başladık. Bu projenin şirketimize yansımalarının oldukça olumlu olacağına inanıyorum. Bu yıl aynı zamanda Akkök Şirketler Grubu olarak Kariyer.net ana sponsorluğunda düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi’nde İnsana Saygı Ödülünün de sahibi olduk. Bu ödül, aday başvurularını yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru yapan firmalara verildiğinden bizim için son derece önemli bir ödül” ifadelerine yer verdi.