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Emekli evleri, vatandaşların doğum günlerini unutmuyor

İzmit Belediyesi Mehmet Ali Paşa Emekli Evi’nde yapılan organizasyonla Temmuz ayında doğan 81 yaşındaki Hanife Gülfidan, arkadaşlarıyla birlikte doğum günü heyecanını yaşadı.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın hayata geçirdiği emekli evlerinde çeşitli faaliyetlerle emekliler sosyal hayatın içinde tutuluyor. Her ay düzenli olarak yapılan doğum günü kutlamalarında o ay içerisinde doğmuş olan emekliler için etkinlik düzenleniyor. Ramazan Ayı dolayısıyla ara verilen etkinlikler ve kutlamalar temmuz ayında kaldığı yerden devam ediyor. Mehmet Ali Paşa Emekli Evinde Haziran ve Temmuz ayında doğmuş olan 27 emekli için pasta kesildi. Hatırlanmanın mutluluğu içerisinde olan 81 yaşındaki Hanife Gülfidan da emekli evindeki arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Kendilerine bu imkanları sunan ve bu duyguları yaşatan Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkürlerini sunan emekliler, İzmit’te emekli olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Emekli evlerinde günlük gazetelerini okuyup TV izlerken çay kahvelerini içebilen emekliler, kütüphane, satranç ve diğer sosyal faaliyetlerden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 11 emekli evi ile hizmet veren İzmit Belediyesi’nin bu sayının artırma yönünde çalışmalar gerçekleştirdiği de kaydedildi.

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