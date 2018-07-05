Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:06 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:07 TSİ )

KO-MEK’te yaz dönemi eğitimleri başladı

Kentin dört bir yanındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında yaz dönemi eğitimleri başladı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK), yaz dönemi eğitimleri başlıyor. Eğitimler yaz boyunca devam edecek. KO-MEK, bu dönemde 42 kurs merkezinde ve 326 branşıyla halk eğitiminin yanında olacak. Yaz dönemi kayıtları ise alınmaya devam ediliyor. Yaz döneminde vatandaşlar yine kendilerine uygun bir branşta ücretsiz eğitim alma olanağı bulacak. Gelen talep doğrultusunda yaz döneminde Kur’an-ı Kerim eğitimi de verilecek.

Öte yandan, yaz dönemine katılacak olan kursiyerler için birbirinden farklı sosyal aktiviteler düzenlenecek. Kursiyerler böylece bir yandan, yaz aylarında sevdikleri bir branşta eğitim alacak, diğer yandan da keyifli sosyal faaliyetlere katılabilecek. KO-MEK’in Kocaeliler tarafından bu denli sahiplenilmesinin en önemli sebeplerinden birini hiç kuşkusuz branş sayısının çeşitliliği oluşturuyor. KO-MEK’te bilgisayar, yabancı dil, müzik gibi klasik branşların dışında son derece farklı alanlarda ve istihdama yönelik kurslar bulunuyor.

Kurslar arasında güzellik ve saç bakım hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, asansör sistemleri bakımı ve onarımı içeren elektrik elektronik teknolojisi, gaz altı, örtülü elektrot ve ark kaynağı ile tig kaynakçılığına yönelik metal teknoloji kursları, havuz suyu operatörlüğü, arıcılık, büro yönetimi ve sekreterlik gibi istihdama katkı sunan kurslar yer alıyor. Söz konusu branşlar, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda açılıyor.

Bugün 12:06 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Lise kontenjanları ve yüzdelik dilim belli oldu! mask
Lise kontenjanları ve yüzdelik dilim belli oldu!
KYÖV Özel Anadolu Lisesi açıldı mask
KYÖV Özel Anadolu Lisesi açıldı
YKS soru ve cevapları için flaş açıklama mask
YKS soru ve cevapları için flaş açıklama
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, mezuniyet törenine katıldı mask
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, mezuniyet törenine katıldı
LGS’de başarının adresi yine “Bilgili Kültür Okulları” mask
LGS’de başarının adresi yine “Bilgili Kültür Okulları”
YKS'nin ikinci oturumu başladı mask
YKS'nin ikinci oturumu başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti! mask
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti!
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak mask
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak
Kavurucu sıcaklar geliyor mask
Kavurucu sıcaklar geliyor
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş! mask
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş!
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu mask
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı mask
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL