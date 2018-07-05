Gölcük'te, polis takibe aldığı H.F.İ.'nin evine baskın düzenledi. H.F.İ.'nin evinin çatısını uyuşturucu tarlasına çevirdiği görüldü. Saksıların içerisinde ekili 150 kök hint keneviri söküldü. Gözaltına alınan H.F.İ. hakkındaki adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, hint kenevirleri ise imha edildi.
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Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş
Gölcük'te, evinin çatısında hint keneviri yetiştiren H.F.İ. polisin operasyonu ile yakalandı. 150 kök hint keneviri sökülerek imha edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz