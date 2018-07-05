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Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş

Gölcük'te, evinin çatısında hint keneviri yetiştiren H.F.İ. polisin operasyonu ile yakalandı. 150 kök hint keneviri sökülerek imha edildi.

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Gölcük'te, polis takibe aldığı H.F.İ.'nin evine baskın düzenledi. H.F.İ.'nin evinin çatısını uyuşturucu tarlasına çevirdiği görüldü. Saksıların içerisinde ekili 150 kök hint keneviri söküldü. Gözaltına alınan H.F.İ. hakkındaki adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, hint kenevirleri ise imha edildi.

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