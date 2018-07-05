Kentin dört bir yanında herkes yüzme öğreniyor

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN!..

Yüzme bilmeyen sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzunda haftanın 4 günü, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 20 sporcuyla eğitim yapıyor. Büyükşehir havuzunda yüzme öğrenen sporcu adaylarına en ince ayrıntılar bile öğretiliyor. 12 Ağustos’a kadar devam edecek ve yüzme eğitimi görecek öğrenciler, 1 saat çalışacak. Büyükşehir’e bağlı Yuvacık Bilgi Evi, 15 İlçede faaliyetlerini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzu adeta her gün dolup taşıyor. uzman yüzme antrenörleri nezaretinde eğitim gören yüzme bilmeyen çocuklar, havanın sıcak olması nedeniyle hem serinliyor, hem eğleniyor ve hem de öğreniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzu ücretsiz olarak hizmet veriyor