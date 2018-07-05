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Bugün 12:30 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:31 TSİ )

Çocuk Üniversitesi’nde yaz okulları başladı…

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi’nde yaz okulları eğitimleri başladı.

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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın hayata geçirdiği Çocuk Üniversitesi, Şehitekrem Mahallesi’nde bir senedir hizmet veriyor. Okulların tatil olmasıyla yaz okulu ile eğitimler yeniden başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bilim, Teknoloji, Deney ve Eğitim Merkezi’nde eğitimler haftanın 4 günü okulda devam edecek. Çarşamba günleri ise İstanbul başta olmak çevre illere tarihi geziler düzenlenecek. 20 Temmuz 2018’de sona erecek yaz okulu sonunda Başkan Ayaz’ın katılımı ile düzenlenecek piknikte öğrencilere “Yaz Okulu Katılım Belgesi” verilecek.

 

HEM SPOR HEM SANAT EĞİTİMİ…

Hafta içi her gün olmak üzere 15 iş günü sürecek olan eğitimler, ebru, resim, akıl oyunları, eskrim, masa tenisi, okçuluk olarak belirlendi. Her bir öğrenci, yaz okulu süresince, sadece 1 branştan yararlanabiliyor, eğitimler sabahçı ve öğlenci grup olmak üzere 2 ayrı gruptan oluşuyor. Yaz Okuluna devam zorunluluğu bulunuyor. Mazeretsiz olarak 3 gün devamsızlığı olan öğrencinin kaydı siliniyor. Çarşamba günleri olarak belirlenen kampüs dışı etkinlik gününde eğitim ve kültür amaçlı geziler düzenlenecek. Etkinliklere sadece Yaz Okulu öğrencileri ve grup sorumlusu olarak 15 veli katılacak.

Bugün 12:30 TSİ - Eğitim

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