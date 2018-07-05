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Yelkenler 4 Temmuz için açıldı

Karamürsel’in Kurtuluşu’nun kutlandığı 4 Temmuz’da düzenlenen Kurtuluş Kupası şenlikleri sona erdi

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Karamürsel 4 Temmuz Kurtuluş etkinlikleri kapsamında ‘Karamürsel Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’ düzenlendi.  İki gün süren yarışlar Karamürsel Marina’da gerçekleştirildi. Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında, Karamürsel Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. İki gün süren yarışlar Karamürsel Marina’da gerçekleştirildi. 

4 Temmuz Karamürsel Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları sonuçları:

OPTİMİST GENEL KATEGORİSİ:

  1. Doruk Yıldırım- Şişecam Çayırova
  2. A.Deniz Gül- Yarımca Yelken
  3. Merve Esma Özen- Şişecam Çayırova
  4. Timofey Eren Emsen – Şişecam Çayırova
  5. Levent Kaldırım- Yarımca Yelken

OPTİMİST KIZ KATEGORİSİ:

1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova

2.Işıl Bican- Yarımca Yelken

3.Defne Uçal- Şişecam Çayırova

 

OPTİMİST JUNİOR KATEGORİSİ:

  1. Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova
  2. Timofey Eren Emsen – Şişecam Çayırova
  3. Defne Uçal- Şişecam Çayırova

4.Sertaç Akça- Yarımca Yelken

5.Levent Arslan - Şişecam Çayırova 

 

OPTİMİST JUNİOR KIZ KATEGORİSİ:

  1. Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova
  2. Defne Uçal- Şişecam Çayırova Yelken
  3. Duru Demirdalmas – İzmit Yelken

LASER 4.7 GENEL KATEGORİSİ:

1.Uğurkan Yılmaz - Şişecam Çayırova

2.Arda Toksoy - Karamürsel Yelken

3.Yağız Aşçıoğlu - Şişecam Çayırova

4.Efe Özbal - İzmit Yelken

5.Uğur Erkan - Karamürsel Yelken

 

LASER 4.7 JUNİOR KATEGORİSİ:

1.Uğurkan Yılmaz - Şişecam Çayırova

2.Yağız Aşçıoğlu - Şişecam Çayırova

  1. Efe Özbal - İzmit Yelken

Bugün 12:31 TSİ - Spor

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