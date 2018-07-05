İlimizin başarılı kulüplerinden ve birçok başarılı futbolcu yetiştiren Hacı Hızır Şafakspor, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Sıcak havaya rağmen Vin-San Tesisleri’nde tempolu bir şekilde çalışan takımda hedef, ilimiz futboluna yeni yetenekler kazandırmak. Genel Koordinatör Çetin Özdemir, 2007-2008 ve 2009 doğumlu futbolcuların pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çalıştığı takımda, Kocaeli futboluna en şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Bugün 12:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:34 TSİ )
Hacı Hızır Şafak yorulmuyor !..
Hacı Hızır Şafakspor, kentimizin en eski amatör kulüplerinden biri.
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Bugün 12:33 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz