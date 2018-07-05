Hacı Hızır Şafak yorulmuyor !..

İlimizin başarılı kulüplerinden ve birçok başarılı futbolcu yetiştiren Hacı Hızır Şafakspor, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Sıcak havaya rağmen Vin-San Tesisleri’nde tempolu bir şekilde çalışan takımda hedef, ilimiz futboluna yeni yetenekler kazandırmak. Genel Koordinatör Çetin Özdemir, 2007-2008 ve 2009 doğumlu futbolcuların pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çalıştığı takımda, Kocaeli futboluna en şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade etti.