Gülbin Hız, Gaziantep’te tarih yazmak istiyor…  

‘HASAN HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM…’

Bir başka İzmitli futbolcu Ebru Atıcı ile takım arkadaşı olacak olan Gülbin şu ifadelere yer verdi: Yıllardır il dışında ve ülke dışında, Kocaeli’ni ve Türkiye’yi temsil ediyorum. Milli formayı da giydim. Bu şehir kalbimin çok önemli bir yerinde ama çok değerli hocam “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim bu günlere gelmemde onun büyük bir payı var.

EBRU ATICI İLE TAKIM ARKADAŞI OLDU…

Dünya seviyesinde dereceleri Hasan hocam sayesinde elde etmeye devam edeceğiz. Yeni sezon öncesinde Hasan hocama teknik anlamda yardımcı olmaya çalışıyor, aynı zamanda ben de formda kalmaya gayret ediyorum. Nasip olursa ben de önümüzdeki sezon Gaziantep ALG’de forma giyeceğim. Ebru Atıcı kardeşimiz de Hakkarigücü’nden ALG’ye transfer oldu. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne kalmak. Bu potansiyelin ALG’de olduğunu düşünüyorum. Güçlü rakiplerimiz var ancak, Gaziantep’i Türkiye şampiyonu yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım