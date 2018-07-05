Recep Serkan Çetintaş Alaşehir’e gitti…  

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Kocaeli’nin en formda golcüleri arasında yer alan ve geride bıraktığımız sezon Doğantepespor’da forma giyen Recep Serkan Çetintaş, BAL takımlarından Manisa Alaşehir Belediyespor ile anlaştı. Recep Serkan kısa bir süre önce sona eren Altın Kiraz ve Esnaflar futbol turnuvalarında Hüner Teknik ve Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği takımları ile şampiyonluk yaşamış, Altın Kiraz turnuvasında attığı 20 golle gol kralı olmuştu.

MÜTHİŞ KARİYER

Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan başarılı solak Beykoz 1908, Edirne, Bolu, Cizre, Ünye, Kırşehir, Gebze, Diyarbakır Diski, Beypazarı Şeker, Kırklareli, Bozüyük, Bayburt Grup İl Özel İdare, Arnavutköy Belediye ve Alaçatı takımlarında başarı ile forma giydi. Recep Serkan’ın kariyerinde 400’e yakın maçı 130’a yakın da golü bulunuyor.