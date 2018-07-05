Teşekkürler Emrullah!..

‘SENİ UNUTMAYACAĞIZ…’
Darıca Gençlerbirliği kulübüne geldiği günden bugüne kadar her zaman dürüstlüğü ile birçok insana örnek olan, güzel izlenim bırakan koca yürekli adam bizlere veda etmiştir. Bu çatı altında hoş bir seda bırakarak gitmiştir. Bu kapı sana her zaman açık kalacaktır. Allah yolunu açık etsin büyük kaptan. Çınaraltılılar olarak senin savaşçı kişiliğini bizlere kattığın değeri unutmayacağız. Tekrardan seni bu kulüpte görmek dileğiyle…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz