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Eşinin hatırası otomobil küle döndü

İzmit'te park halinde yanmaya başlayan servis minibüsünden sıçrayan alevler, bir kadının 2 yıl önce vefat eden eşinden kalan ve gözü gibi baktığı otomobili de küle döndürdü.

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Olay sabah saatlerinde İzmit Arızlı Mahallesi TOKİ konutları yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fikret Duyar adlı servis sürücüsü, 41 P 1253 plakalı aracını evininin ödündeki yola çekerek evine girdi. Duyar’ın eve girmesinin ardından park halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını gören komşuları durumu önce sürücü Duyar’a sonra da itfaiye ekiplerine haber verdi. Minibüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, rüzgarın da etkisiyle ön tarafından park halinde olan Nevriye Namazcı’ya ait 41 AL 388 plakalı otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlamalar çıkararak yanan iki araca ilk müdahaleyi o sırada Arızlı bölgesinde bulunan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sulama aracından yapıldı. Daha sonra gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Servis minibüsünün tamamen yandığı yangında, otomobilin ise ön kısmı büyük oranda yandı. Yanan otomobilin iki yıl önce ölen eşinden Nevriye Namazcı’ya kaldığı, araca gözü gibi baktığı ve çok sayıda teklif almasına rağmen otomobili satmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin güvenlik amaçlı soğutma çalışması sonrasında olay yerine gelen jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Bugün 12:40 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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