‘Yapılandırma fırsatları’ KOTO’da öğrenildi

İş dünyasını ilgilendiren yasa ve yönetmelikleri yakından takip ederek görüşleriyle uygulamalara yön veren Kocaeli Ticaret Odası 6 Haziran 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla ilgili kapsamlı bir toplantı düzenledi.

KOTO- VERGİ DAİRESİ- SGK İŞBİRLİĞİ

Kocaelili iş insanlarının büyük fırsatlar getiren yapılandırma yasasından üst düzeyde faydalanması ve ticaretlerinde ivme kazanması için Kocaeli Vergi Dairesi ve SGK Kocaeli İl Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştiren KOTOnun yapılandırma toplantısına Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen Murat Barış ve Yusuf Erenkaya ile birlikte ev sahipliği yaptı. Programa Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve işadamları katıldı.

YILMAZ: ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ

Seminerin açılış konuşmasını Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz Bildiğiniz gibi 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 6 Haziran tarihinde yürürlüğe girdi. Ekonominin kalkınmanın yatırımların yapısal reformların ve istihdam artışının icraat anlamında önümüze geldiği ve ülke ekonomimizin atağa geçtiği bir döneme girdik. Bu süreçte kentimiz ve üyelerimizin her zaman yanında olduğunu belirtmek istiyorum dedi.

NACAR: BUGÜNE KADAR BÖYLE AVANTAJLI YAPILANDIRMA HAYATA GEÇİRİLMEDİ

SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ise konuşmasında bugüne kadar böyle kapsamlı bir yapılandırma kanunu çıkmadığını dolayısıyla herkesin bu fırsattan üst düzeyde yararlanması gerektiğini ifade ederek 7143 Sayılı Kanun vatandaşlarımıza çok önemli haklar vermektedir. Tüm paydaşlarımızın bu yapılandırmadan faydalanmasını diliyoruz. Bugüne kadar böyle avantajlı bir yapılandırma hayata geçirilmedi. Vatandaşlarımızın bu yapılandırmadan daha fazla haberdar olması ve faydalanması için özel bir çalışma başlattık. Afiş dağıtım ve duyuru çalışmalarımızın yanı sıra işverenlerimizin işyerlerine merkez müdürlerimizi yönlendirip onları bilgilendireceğiz dedi.

OKUMUŞ: ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş da konuşmasına 7143 Sayılı Kanunun ve seminerin faydalı olmasını dileyerek başladı. Devletin kamu alacaklarına yönelik zaman zaman yeniden yapılandırma imkanı tanıdığını ve bunun borçlu mükellefler için iyi bir fırsat olduğunun altını çizen Okumuş Yapılandırma kanununu herkesin desteklemesini arzu ediyorum. Mükelleflerimizin bu yapılandırmalara destek vermelerini diliyoruz. Ülke olarak çok iyi yol katlettik ama daha da yol katletmemiz gerekiyor dedi.

YAPILANDIRMAYA DAİR KAPSAMLI BİLGİLER

Açılış konuşmalarının ardından Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili Mustafa Küçükbalkaya Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin Hükümler İle Ortak Hükümler Gelir İdaresi Grup Müdürü Halil İbrahim Temiz Kesinleşmiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Gelir İdaresi Grup Müdürü Levent Şensoy Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Hükümler ile Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı Nasır Durmaz Sosyal Güvenlik Denetmeni Levent Uskal Servis Şefi Halil İbrahim Sağlam ise 7143 Sayılı Kanun ve İstihdam Teşviki konularında kapsamlı bilgilendirme yaptı. Toplantı katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.