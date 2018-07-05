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Otobanda otostop çekme cezası!

Otostop ile Türkiye’yi gezen Şükür Demet isimli Rizeli genç otobanda otostop çektiği için 108 lira ceza yedi. 

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Otostop ile Türkiye’yi gezmek için üniversite okuduğu şehir Erzurum’dan yola çıkan Şükür Demet, Kocaeli TEM oto yolunda otostop çektiği sırada sürücülerin kendisini ihbar etmesi sonucunda ceza yedi. Kendisine 108 lira ceza kesilen Şükür Demet, cezanın kendi iyiliği için olduğuna inandığını dile getirdi. 

Yaşadığı o anları anlatan Demet “Kocaeli’nde TEM otoyolu üzerinde otostop çekiyordum. Sürücülerin beni gördükten sonra durabilmesi içinde araçlara ayrılmış cebin biraz kenarında otostop çekiyordum. Zannedersem sürücüler tarafından şikayet edildim. Polis geldi önce kim olduğumu, neden orada bulunduğumu sordu. Otostop ile seyahat ettiğimi falan söyledim. Bunun üzerine kimliğimi isteyen polis memuru bana 108 lira ceza kesti. Yerinde bir cezaydı ama uyarıp beni gönderseydiler de olabilirdi” dedi. 
Bugüne kadar 60 ili otostop ile gezdiğini, bu illerden 40’ında konaklayarak uzun uzun gezme fırsatı bulduğunu dile getiren Demet “Arabalarına bindiğim insanlar farklı farklı kültürlerden insanlar oluyor. Yabancı oluyor, Türk oluyor, Laz oluyor, Kürt oluyor. Bu insanların kültürlerini bu yolculuklar vasıtasıyla fazlasıyla öğrendiğimi düşünüyorum. Bana büyük bir mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı. 

Erzurum'dan Muğla'ya tek otostopla gitmiş 


Herkesin karşılaşamayacağı bir olayla karşı karşıya geldiğini ve Erzurum’dan Muğa’ya tek seferde otostop ile gittiğini dile getiren Demet “Bölge bölge otostop çekme süresi değişiyor. Bazen elimizi kaldırdığımız anda hemen araca aldıkları oluyor, bazı yerlerde saatlerce beklediğimiz de oluyor. Ama genel olarak yolda kaldığımız olmadı hiç. Mesela Erzurum’dan Muğla’ya tek seferde gittim. Hava çok kötüydü, Erzurum’dan otostop çekiyordum. Parmak kaldırıyorum ama dolu yağıyor, neye otostop çektiğimi dolunun şiddetinden göremiyorum. O arada ticari bir taksi durdu yanımda. Kendi kendime ‘5 kilometre gider’ diye düşündüm. Adama param olmadığını otostop ile gezdiğimi söyledim. ‘Bin kardeşim bin’ dedi. Ben de bindim aracına. Tabi bu sırada çantamı da hemen ineceğimi düşündÜğüm için çıkartmadım. Bana nereye gittiğimi sorunca Muğla’ya gideceğimi söyledim. O da bana ‘Ben de Muğla’ya gidiyorum’ dedi. İlk önce şaka yapıyor sandım, inanmadım tabi. Fıkra gibi bir olaydı. Muğla’ya gittiğimizde inandım” şeklinde konuştu. 

Bugün 12:50 TSİ - Asayiş

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