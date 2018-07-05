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Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme

Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika Bedelli askerlik açıklaması geldi! Milyonlarca asker adayının merak içinde beklediği bedelli askerlik ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Günlerdir özellikle sosyal medyada sürekli gündem oluşturan Bedelli askerlik ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım noktayı koydu.

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Bedelli askerlik bekleyen asker adaylarına son dakika müjdesi 24 Haziran seçimleri öncesinde gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak netleşmeyen bedelli askerlik süreci, seçimden sonra netleşmeye başladı. Kulislerde bedelli askerlik ile ilgili konuşulan detayların kamuoyuna yansıması, asker adaylarını heyecanlandırırken bedelli konusunda bir son dakika açıklaması da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, AA Editör Masası'nda bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik konusunun yeni hükümetin gündem maddelerinden birisi olacağını belirten Yıldırım, ''güvelik ve savunma zafiyeti söz konusu değil'' şeklinde konuştu.

YILDIRIM'IN BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bu konu biraz olacaktı olmayacaktı başlangıçta bir tereddüt oluştu ama Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu konuyu ele alacağız demişti. Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. Bunu, bir bedelli meselesinin üzerinde bir konu olarak görüyorum. Bedelli zaman zaman birikmeler oluyor, bir karar alıyorsunuz şu kadar para ver askerlikten muaf ol diyorsunuz. Geldiğimiz noktada 5 milyon üzerinde askerlik çağında genç var. Bunları ya askere alacağız ya da yakalarından düşeceğiz.

"BÖYLE BİR SIKINTIMIZ YOK"

Yeniler gelmese bile 16 sene sürüyor. Nasıl olacak? Gelecek 35 yaşına kadar evlenmemiş, iş kurmamış ne o askere gidecek. Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm, zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı, 15 Temmuz'dan sonrada hızlandı. Güvenlik ve savunma zafiyeti söz konusu değil. Böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntı ülkemizin en büyük kaynağı olan enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki bu belirsizliği ortadan kaldırmak. Bunun kapsamlı bir çalışması TSK, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, Hükümet bu konuyu ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek.

Bugün 13:09 TSİ - Gündem

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