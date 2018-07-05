Bizimköy’den Avrupa’ya ihracat artıyor

Akmeşe yolu üzerinde kurulu bulunan, Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın sosyal sorumluluk projesi konumundaki Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı, Metraco İth.İhr.A.Ş. ortaklığında ihracat çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tanınmış markalara satışı yapılan kaliteli ve katma değeri yüksek konfeksiyon ürünlerinin üretildiği tesiste, Hollanda ağırlıklı “Scotch&Soda” markası başta olmak üzere çeşitli ürünlerin üretimi yapılıyor.

HOLLANDA’YA İHRACAT

Geçen yıl 350 bin adet üretilen konfeksiyon ürün sayısının, bu yıl yükseltilen hedef proje ile 550-600 bine ulaşması bekleniyor. Temel ürünlerde yıllık 400 bin civarında üretim yapılan merkezden; Hollanda, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Avrupa, Ortadoğu, Güney Asya ülkelerine dağıtım yapılıyor. Tesis son olarak, önceki gün 30 bin adet konfeksiyon ürününü sevkiyat için TIR’a yükleyerek Hollanda’ya gönderdi.