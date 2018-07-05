Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:20 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:23 TSİ )

Doğusel: Kocaeli bir deniz kenti

Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli’nin bir deniz keyfi olduğunu söyledi

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92. yıl dönümü kutlama programları ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin düzenlediği kutlama programları yaklaşık bir hafta boyunca sürdü. 28-29 Haziran’da Gölcük’te yelken yarışları ile başlayan etkinlikler, 30 Haziran’da 41 Burda AVM’de açılan gemi maketi ve fotoğraf sergisiyle devam etti. Etkinlikler 3 Temmuz Salı günü Kocaeli Liman Başkanlığı bahçesinde düzenlenen Kabotaj ve Denizcilik Kokteyli ile sona erdi.

PROTOKOLÜN İLGİSİ YOĞUNDU

Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ile Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Vedat Doğusel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gölcük kaymakamı Mustafa Altıntaş, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

 KOCAELİ BİR DENİZ KENTİ

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin denizci bir kent olduğunu söyleyerek, “12 ilçeye sahip Kocaeli ilinin 120 km’lik sahil şeridiyle Marmara Denizi ve Karadeniz’in yanı sıra Sapanca gölüne de kıyısı vardır. Kocaeli de 34 liman, 11 deniz otobüsü ve yolcu vapuru iskelesi, 4 feribot iskelesi, 7 tersane, 14 balıkçı barınağı ve çekek yeri, 13 yelken kulübü, Kocaeli Üniversitesinin Denizcilik Fakültesi ve Karamürsel Meslek Yüksekokulu’ nun yanı sıra 2 özel eğitim kurumu da faaliyet göstermektedir. Bu anlamda Kocaeli bir deniz kentidir” dedi.

UYGUN BİR ORTAM VAR

Doğusel’in ardından açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin, “Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili 8333 km kıyı uzunluğu olan bir ülke. Denizciliğin daha iyi bir noktaya gelebilmesi bakımından yürütülen önemli çalışmalar var. Denizcilik sektörümüz her yıl kendisini geliştiriyor ve büyüyor. Denizcilik sektöründe Kocaeli önemli bir yer tutuyor. Kocaeli Karadeniz ve Marmara’ya kıyısı olan bir il ve her iki bölgede de denizcilik faaliyetleri için uygun ortamlar var. İzmit Körfezi 35 limanıyla geçtiğimiz yıl 73 milyon ton yüküyle Türkiye’nin en önemli limanlarının başında geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 14:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme mask
Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme
İzmit karanlığa gömüldü mask
İzmit karanlığa gömüldü
Şoförden örnek davranış mask
Şoförden örnek davranış
Leman Kültür yeni yüzüyle hizmette mask
Leman Kültür yeni yüzüyle hizmette
Balıkçılar yeni yerinde hizmet verecek mask
Balıkçılar yeni yerinde hizmet verecek
Mamik: Biz Kocaeli’ye yeteriz mask
Mamik: Biz Kocaeli’ye yeteriz
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti! mask
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti!
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak mask
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak
Kavurucu sıcaklar geliyor mask
Kavurucu sıcaklar geliyor
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş! mask
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş!
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu mask
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı mask
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL