Doğusel: Kocaeli bir deniz kenti

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92. yıl dönümü kutlama programları ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin düzenlediği kutlama programları yaklaşık bir hafta boyunca sürdü. 28-29 Haziran’da Gölcük’te yelken yarışları ile başlayan etkinlikler, 30 Haziran’da 41 Burda AVM’de açılan gemi maketi ve fotoğraf sergisiyle devam etti. Etkinlikler 3 Temmuz Salı günü Kocaeli Liman Başkanlığı bahçesinde düzenlenen Kabotaj ve Denizcilik Kokteyli ile sona erdi.

PROTOKOLÜN İLGİSİ YOĞUNDU

Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ile Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Vedat Doğusel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gölcük kaymakamı Mustafa Altıntaş, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

KOCAELİ BİR DENİZ KENTİ

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin denizci bir kent olduğunu söyleyerek, “12 ilçeye sahip Kocaeli ilinin 120 km’lik sahil şeridiyle Marmara Denizi ve Karadeniz’in yanı sıra Sapanca gölüne de kıyısı vardır. Kocaeli de 34 liman, 11 deniz otobüsü ve yolcu vapuru iskelesi, 4 feribot iskelesi, 7 tersane, 14 balıkçı barınağı ve çekek yeri, 13 yelken kulübü, Kocaeli Üniversitesinin Denizcilik Fakültesi ve Karamürsel Meslek Yüksekokulu’ nun yanı sıra 2 özel eğitim kurumu da faaliyet göstermektedir. Bu anlamda Kocaeli bir deniz kentidir” dedi.

UYGUN BİR ORTAM VAR

Doğusel’in ardından açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin, “Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili 8333 km kıyı uzunluğu olan bir ülke. Denizciliğin daha iyi bir noktaya gelebilmesi bakımından yürütülen önemli çalışmalar var. Denizcilik sektörümüz her yıl kendisini geliştiriyor ve büyüyor. Denizcilik sektöründe Kocaeli önemli bir yer tutuyor. Kocaeli Karadeniz ve Marmara’ya kıyısı olan bir il ve her iki bölgede de denizcilik faaliyetleri için uygun ortamlar var. İzmit Körfezi 35 limanıyla geçtiğimiz yıl 73 milyon ton yüküyle Türkiye’nin en önemli limanlarının başında geliyor” değerlendirmesinde bulundu.