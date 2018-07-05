Kocaeli Bilişim ve Pan Etiket, Konya'da

Kocaeli ve İstanbul'da faaliyet göstermekte olan Kocaeli Bilişim ve Pan Etiket firmalarının sponsorluğundaki tırmanışta Kocaeli Bilişim Genel Müdürü Göksu Günay Konya Ereğli'de bulunan Aydos Dağı'nda zirve yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından 250 kadar dağcının katıldığı etkinliğe, aynı zamanda Yalova Dağcılık Bşk. Yrd. Göksu Günay, ile birlikte YADOS ekibinden Bşk. Yusuf İşsever ve Kamil Atilla katıldı.



2.5 SAAT YÜRÜDÜLER

Cumartesi günü Ereğli'ye ulaşan Kocaeli ekibi, Erdak kulübü tarafından diğer ekiplerle birlikte karşılandı. Yunus Emre Parkından buluşan dağcılar, Atatürk Anıtına ilerleyip, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'mızı okudular. Daha sonra ekibimiz Kırakpınar kamp alanına (2100 mt) intikal etti. Kamp alanına 2 buçuk saatlik bir yürüyüşün ardından ulaşan dağcılar, çadırları kurarak tırmanış için son hazırlıklarını yaptı.

ZİRVEYE ULAŞILDI

Pazar sabahı, saat 03.30’da Aydos Dağı (3430mt) zirvesi için harekete geçen 250 kişilik ekipte yer alan Göksu Günay, saat 10.00’da zirveye ulaştı. Burada kutlamalar, fotoğraf çekimleri ve dinlenmenin ardından dönüşe geçildi. Toplam 10 saat süren etkinliğin ardından ekip, pazartesi sabahı Kocaeli’ye döndü.



GÖZÜMÜZ HEP ZİRVEDE

Zirvede Kocaeli Bilişim ve Pan Etiket flaması açan Göksu Günay, "Biz Kocaeli için, Türkiye için değer üretmeye devam ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen sponsorumuz Pan Etiket firmasına da teşekkür ederiz. Gözümüz her daim zirvede. Çıktığımız dağlar kadar yaptığımız işlerle de hep zirvede olmaya devam edeceğiz. Kocaeli'nde de böyle şenliklerin olmasını dileriz. Bu anlamda başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'nun öncülüğünde her türlü desteğe hazırız" dedi.