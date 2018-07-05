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Bugün 14:24 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:27 TSİ )

Edis, Karamürsel’de coşturdu

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, pop müzik şarkıcısı Edis’in sahne aldığı konser ile kutlandı

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Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, düzenlenen çeşitli organizasyonlarla coşku içinde kutlandı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın da katıldığı şenlik, Arjantin, Kolombiya, Gürcistan, Karadağ, Makedonya, K.K.T.C. Rusya Federasyonu Kuzey Osefya ve Sırbistan’ın halk oyunlarının sergilenmesiyle başladı. Karamürsellilerin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, pop müzik şarkıcısı Edis’in verdiği muhteşem konserle sona erdi.

EDİS SAHNE ALDI

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Karamürsel İlhan Çınar alanında Edis konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı gecede Edis, en sevilen şarkılarını Karamürselliler için seslendirdi ‘Buz Kırağı’, ‘Yalan’, ‘Çok Çok’, ‘Roman’, ‘Sevişmemiz Olay’, ‘Sen Özgür Ol’, ‘Bana Ne’, ‘Dur de’  parçalarını söyleyen başarılı şarkıcı, tamamladığı konser sonrası alkış yağmuruna tutuldu.

Bugün 14:24 TSİ - Kültür-Sanat

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