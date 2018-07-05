Yarhisar’da ölçüm yapıldı

Düzenli olarak gerçekleştirilen ölçümlerle hem ziyaretçilerin hem de personelin güvenliğinin sağlandığını dile getiren belediye başkanı Mehmet Ellibeş, son ölçümde değerlerin normal çıktığını, vatandaşların endişelenmeden güvenle gemiyi gezebileceklerini dile getirdi
GÜVENLE GEZEBİLİRLER
Geminin metal yoğunluklu olması sebebiyle, yıldırım düşmelerine oldukça açık olduğunu dile getiren belediye başkanı Mehmet Ellibeş, “Profesyonel ekiplerce yapılan paratoner ölçümlerinin kabul edilebilir değerler içerisinde olması, paratoner sistemimizin sağlıklı çalıştığı bilgisini vermiş oldu. Misafirlerimize, donanmamızı tanıtırken, onların güvenli gezebilmeleri bizim önceliğimizdir. Misafirlerimiz bu anlamda gönül rahatlığıyla Yarhisar müze gemimizi gezebilirler" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz