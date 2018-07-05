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Bugün 14:27 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:28 TSİ )

Gölcük ve Gebze’de ‘ASALET’ sahnelendi

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın açık hava tiyatro etkinliği olan, “Asalet Kumkuması” oyunu, Gebze ve Gölcük’te vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgi gören oyun, şehrin birçok yerinde sahnelenmeye devam edecek

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Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Asalet Kumkuması” isimli oyun ile ilçe meydanlarında seyirciyle buluşuyor. Kocaeli seyircisine açık havada tiyatro izleme keyfini yaşatan oyun, Pervin Atamert tarafından Moliere’in “Kibarlık Budalası” isimli oyuna halk yoğun ilgi gösteriyor. Ali Düşenkalkar’ın yönettiği “Asalet Kumkuması” oyunu,  program çerçevesinde son olarak Gebze Cumhuriyet Meydanı ve Gölcük Değirmendere Çınarcık Meydanı’nda sahnelendi.

İKİ İLÇEDE SAHNELENDİ

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın TIR tiyatrosu programı kapsamında gerçekleştirilen açık havada tiyatro etkinliği, ilk olarak 29 Haziran Cuma günü Kandıra Cebeci sahilinde başlamıştı. Tiyatro, bu hafta ise Gebze Cumhuriyet Meydanı ve Gölcük Değirmendere Çınarcık Meydanı’nda sahnelendi. Hem Gebze’de hem de Gölcük’te sahne alan Asalet Kumkuması oyununa her yaş grubundan seyirci büyük ilgi gösterdi. Oyun, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın 2018-2019 sezonu açılış oyunu olarak da ekim ayının ilk haftasından itibaren SDKM Büyük Sahne’de seyirciyle buluşacak.

Bugün 14:27 TSİ - Kültür-Sanat

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