Maraşlılar Derneği açılıyor

Gebze ilçesinde de kurulan Kahramanmaraşlılar Derneği 8 Temmuz pazar günü açılıyor. Dernek Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi 2047/1 No:3 adresinde hizmet verecek. Açılış için gerekli hazırlıkları yapan Gebze Kahramanmaraşlılar Derneği, Kahramanmaraşlı ve Gebzeli hemşerilerini saat 12.00’de gerçekleşecek açılışa davet ediyor.

HEMŞERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Gebze ve çevresinde yaşayan Kahramanmaraşlıları, derneğin açılışına davet eden başkan Adem Oktay,“Amacımız, üyelerimiz ve hemşerilerimiz arası iletişim kurulmasını ve hemşerilik bağlarının güçlenmesini sağlamak. Şu gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek, hayırlı işlere vesile olmak amacıyla kurduğumuz Gebze Kahramanmaraşlılar Derneğimizin açılışına Kahramanmaraşlı ve Gebzeli hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi