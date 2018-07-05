AKP, Derince’de birlik mesajı verdi

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından AKP teşkilatlarında teşekkür ziyaretleri gerçekleşiyor. Bu kapsamda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Emine Zeybek, Derince’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Işık, Ayşe Mamat, Osman Ergin, AKP İl Başkan Yardımcıları Orhan Faruk Barış ve Adnan Turan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ile teşkilat mensupları hazır bulundu.

ÖNEMLİ MESAJLAR

Seçim zaferinin ardından teşekkür ziyareti kapsamında gerçekleşen buluşmada ilk konuşmayı yapan AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, “Sayın başbakan yardımcımıza ve milletvekillerimize, bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Tüm teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılı bir seçim dönemini geride bıraktık. Allah’ın izniyle bundan sonra çok daha güzel günler göreceğiz” dedi. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ise yaptığı konuşmada, “Seçim takvimi boyunca adeta bir takım halinde çalışarak, bu süreçten de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Türkiye’nin büyümesi için önemli bir eşiği daha geride bıraktığımızı düşünüyorum. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz ve milletimiz için nice hizmetler yapmayı nasip eylesin.” dedi. Derince’deki program AKP Milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.