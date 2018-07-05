Şen, federasyon yönetiminde

Matbaacılar Federasyonu’nun 3. olağan genel kurul toplantısı, Ankara Matbaacılar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Ankara’da buluşan çok sayıda matbaacı esnafı, federasyon genel kurulunda bir araya geldi. Olağan genel kurulda, Türkiye’nin birçok şehrinden gelen federasyon üyesi delegeler söz alarak sektöre dair görüş ve önerilerini dile getirdiler.

GÜRBÜZ GÜVEN TAZELEDİ

Anadolu’daki matbaacıların, Matbaacılar Federasyonu çatısı altında birleşmesiyle daha fazla seslerinin çıktığını belirten üyeler, küçük ve orta ölçekli matbaacı esnafının geleceği için federasyona üye olan şehirlerin artması gerektiği görüşünde birleşti. Genel kurulda yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan mevcut genel başkan Ahmet Hüseyin Gürbüz, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

AKİF ŞEN DE YÖNETİMDE

Kocaeli Matbaacılar Derneği Başkanı (KOMATDER) Mehmet Akif Şen’in yeniden yönetim kuruluna seçildiği kongreye KOMATDER yöneticilerinden İsmet Açıkgöz ve Ufuk Zengin de katıldı.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Hüseyin GÜRBÜZ (Genel Başkan-Ankara)

Tayyar TEKİN (Antalya)

Ceyhun GEÇTAN (İzmir)

Mehmet Akif ŞEN (Kocaeli)

Mustafa ÖZCELEP (Trabzon)

Osman KOÇANALI (İzmir)

Ramazan Tahsin BİRGÜL (Şanlıurfa)

Özcan KAM (Sakarya)

Vahap ALTUNOK (Malatya)

Ozan Kurtuluş İLYASOĞLU (Gebze)

Yusuf Koç (Ankara)

DENETİM KURULU

Kenan ÜNLÜ (Ankara)

Hasan Basri ORHAN (Malatya)

Musa YAMAN (Alanya)