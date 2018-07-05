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My Hill’de son 6 villa

Şehrin göbeğinde ama temiz havada, gürültüden uzak, güvenli ve kaliteli bir villada yaşamak istiyorsanız, elinizi çabuk tutun

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Kentin güvenilen inşaat firmalarından biri olan Kain İnşaat’ın, şehir merkezine 4 kilometre mesafede, Umuttepe yolu üzerinde inşa ettiği My Hill 4 projesinde son 6 villa şansını kaçırmayın. Şehrin göbeğinde ama şehir stresinden uzakta bir yaşam hayal edenler için büyük imkan olan My Hill 4’ün villaları tam size göre.

HAVASI ÇOK TEMİZ

İzmit’in en temiz havasına sahip Kabaoğlu Köyü civarında, Tüysüzler mevkiinde inşa edilen villalar; konumu, yüksek inşaat kalitesi, modern mimarisi ve yarattığı konforla göz kamaştırıyor. İzmit ve Kartepe manzarasına sahip villalarda yaşarken, kompleksin güvenlik, kapalı otopark, fitness salonu, sosyal tesis, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanı gibi ayrıcalıklarından da hak sahipleri yararlanabilecek. Villaların teslimi ise Aralık 2018’de yapılacak.

Bugün 14:35 TSİ - Gündem

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