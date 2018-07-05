CHP MYK'dan kurultay kararı çıktı mı?

MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Seçim sonrası Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar kritik toplantıda ele alındı. Parti içindeki muhalefet, olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tezcan, kurultay çağrısıyla ilgili olarak, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Şu anda partinin iç iktidar yarışı içinde olmasının gelecek planlaması açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır" dedi.

İNCE'YE YANIT: NEZAKETSİZ, ŞIK OLMAYAN BİR TUTUM

Tezcan, Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamayla ilgili de soruya yanıt verdi. Tezcan şunları kaydetti:



"Yakışık olmayan, nezaketsiz, şık olmayan bir tutumdur. Sayın Genel Başkan, son 1 yıl içerisinde Türkiye siyasetinin gündemini belirlemiştir. Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakını kurarak muhalefetin etkin sonuç almasını sağlamakla mı yanlış yapmıştır. Sayın Genel Başkanımız yanlış bir Cumhurbaşkanı adayı göstermiştir? Sayın Genel Başkanımız, bu meselelerde olgunlukta karar verecek bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Sayın Genel Başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı genel başkanımıza vereceği ihsanı vermektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yöntemdir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik."