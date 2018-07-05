Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız ve eşi Seniha Yıldız’ın kızları Didem Yıldız Çavuş önceki gün geçirdiği rahatsızlık sebebi ile özel bir hastanede ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonrasında normal odaya çıkartılarak tedavisine devam edilen Didem Yıldız Çavuş’u CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İl Başkan Yardımcısı Harun Özgür Yıldızlı ziyaret etti, Yıldız ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Partililerin bir an olsun yalnız bırakmayarak ziyaret ettiği Didem Yıldız Çavuş’un önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.
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CHP'li Yıldız’ın kızı ameliyat oldu
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İl Başkan Yardımcısı Özgür Harun Yıldızlı, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız’ın kızı Didem Yıldız Çavuş’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz