CHP'li Yıldız’ın kızı ameliyat oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız ve eşi Seniha Yıldız’ın kızları Didem Yıldız Çavuş önceki gün geçirdiği rahatsızlık sebebi ile özel bir hastanede ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonrasında normal odaya çıkartılarak tedavisine devam edilen Didem Yıldız Çavuş’u CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İl Başkan Yardımcısı Harun Özgür Yıldızlı ziyaret etti, Yıldız ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Partililerin bir an olsun yalnız bırakmayarak ziyaret ettiği Didem Yıldız Çavuş’un önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.