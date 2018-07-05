İnternet dolandırıcısı tutuklandı

Edinilen bilgilere göre Gölcük’te birçok internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.Ö. adlı şahıs Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde operasyonla yakalandı.

3 YIL HAPİS CEZASI

Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde yakalanan M.Ö. Gölcük Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. M.Ö.'nün burada yapılan sorgulamasında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 9 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.