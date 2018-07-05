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İnternet dolandırıcısı tutuklandı

Gölcük’te internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şahıs Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre Gölcük’te birçok internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.Ö. adlı şahıs Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde operasyonla yakalandı.

3 YIL HAPİS CEZASI

Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde yakalanan M.Ö. Gölcük Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. M.Ö.'nün burada yapılan sorgulamasında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 9 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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