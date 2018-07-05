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İşeri: Yerel seçimin erkene alınması çok zor

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, son dönemde sıklıkla gündeme gelen erken yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Seçimin normal tarihinin 31 Mart 2019 olduğunun altını çizen İşeri, “Yerel seçimin öne alınması ile ilgili tartışmalar var. Anayasal olarak bu şu an için mümkün gözükmüyor. Erken yerel seçimden söz edebilmek için anayasa değişikliği gerekir. Anayasada değişikliği için 400 milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Bunun dışında 360 milletvekili evet diyerek konu referanduma götürülmeli” dedi.

 

“AKP VE MHP’NİN OYLARI YETMİYOR”

Cumhur İttifakı’nın sayısal çoğunluğunun her ikisi için de yeterli olmadığını belirten İşeri, “AKP ve MHP dışındaki partilerin desteğiyle ancak bir anayasa değişliği yapılabilir. Bu da şu an için mümkün gözükmüyor. Kısacası yerel seçimin öne alınması sadece dedikodudan ibarettir. Muharrem İnce ile büyük bir ivme yakaladık. Bunun yerel seçimlere de yansıması olacağına inanıyorum” diye konuştu.

 

 

Bugün 14:59 TSİ - Siyaset

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