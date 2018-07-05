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Fişte unutulan ütü, oteli küle çeviriyordu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otelde fişte unutulan ütü sebebi ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Seymen Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otelde bulunan odalardan birinde fişe takılı bir şekilde bırakılan ütü sebebi ile yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alana ekipler, diğer odalara sıçramadan söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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