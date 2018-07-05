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CHP'li Hürriyet'in kardeşine hapis cezası

Kocaeli'de eniştesini bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in kardeşi Emrah Kaplan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Kocaeli'de eniştesini bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in kardeşi Emrah Kaplan'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık Emrah Kaplan'ın (29) avukatı Murat Genç katıldı.

Sanık avukatı Genç, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Müvekkilim öldürmeye kast etmemiştir. Olayda yaralama söz konusudur. Olay öncesi tahrik edici davranışlara maruz kalmış ve tahrik altında bıçağı rast gele sallamıştır." ifadelerini kullandı.

Sanığı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, öldürme eyleminin gerçekleşmemesini göz önünde bulundurarak, Kaplan'ın cezasını takdiren 10 yıla indirdi.

Suçun haksız tahrik altında işlendiğine de kanaat getiren mahkeme, duruşmalardaki iyi hali ve tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak sanığı 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

- Olay

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Ocak 2016'da Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat olan babası Şaban Kaplan'ı, eşi Murat Hürriyet ile ziyaret etmiş, hastanede refakatçi kalan milletvekilinin kardeşi Emrah Kaplan, tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kaplan, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmış, sanık avukatının karara itiraz etmesi üzerine de mahkeme, sanığın yeniden salıverilmesine hükmetmişti.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Bugün 15:48 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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