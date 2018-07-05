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Minibüs takla attı 2 yaralı

Kandıra D-605 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre boyunca sürüklenen minibüs, yolun kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada yaralanan minibüs içindeki 2 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan Kandıra istikametine seyir halinde olan Ömer Emre Yaman idaresindeki 10 PA 669 plakalı minibüs, Çubuklu Osmaniye mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atmaya başladı. Yaklaşık 25 metre takla atan minibüs yol kenarında bulunan ağaçlar çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Ömer Emre Yaman ve yanındaki Mustafa Eren Çiftçi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Mustafa Eren Çiftçi’yi yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kandıra İzmit yolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. 

Bugün 16:54 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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