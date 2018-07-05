Baydin: Karamollaoğlu'na tahammülüm kalmadı

Karamürsel Belediye Meclis Üyesi Süleyman Baydin, üyesi olduğu Saadet Partisi'nden istifa ederek AKP'ye geçti. Baydin'in rozetini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık takdim etti. Belediye Meclis Üyesi Süleyman Baydin basın açıklamasında şu şekilde:

"19 Şubat 2014 Tarihinde 2. Sıra Meclis üyeliği adaylığı ile başlayan bir sürecin bugün sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar Siyasetin belli ilkelerle prensiplerle belli değerlerle yapılan yapılması gereken bir vazife olduğunun bilinciyle hareket etmeye çalıştım. Siyasetin sadece bir ülkenin ya da bir idarenin yönetimini elde tutmak ya da ele geçirmek için yapılan bir iş olmadığına Bir ülkeyi veya bir idareyi doğru dürüst yönetmek için yapılan bir iş olduğuna inandım. Sadece iktidar olmak için siyaset yapılmaması gerektiğine Kendi doğrularını iktidara taşımak amacıyla siyaset yapıması gerektini düşündüm. Saadet Partisine katılırken ve meclis üyeliğine aday olurken düşündüğüm ve inandığım kendi doğrularımız ve ideallerimiz doğrultusunda iktidarı denetlemek yaptığı doğru icraatleri desteklemekti.

KARAMOLLAOĞLU'NA ARTIK TAHAMMÜL EDEMEDİM

Aynı dünya görüşüne sahip olduğumuz asgari müştereklerde yüzde yüz uyum sağladığımız ve sağlayabileceğimiz bir iktidara sahip olmanın avantajı ile bizlerin uyumlu ve doğru bir muhalefet anlayışıyla halkımıza maksimum seviyede fayda sağlayacağımıza inandım. Karamürsel Halkının destek ve teveccühü ile yerel seçimlerde Meclis üyeliğinde 6.071 vatandaşımızın desteği ile 17.79 oranına ulaştık. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sürecine kadar Saadet Partisi Genel Merkezinin izlediği politikaları çok benimsemesemde Muhalefet olmanın gereği olarak kabul ettim. Lakin ülkemiz tarihinin belkide en önemli seçimlerine şahitlik edeceğimiz bu dönemde Genel Merkezin ve Genel Başkan Sn. Temel Karamollaoğlunun açıklamaları ve çalışmaları artık tahammul edemeyeceğim noktaya ulaşmıştı.

AKLIM VE VİCDANIM KABUL ETMEDİ

Saadet Partisini Meclise sokacağız hedefiyle hareket edenlerin İktidar partisinin davetini akla mantığa vicdana sığmayacak taleplerle reddetmesi fakat Chp ve İyi Parti ile kurulan ittifaka ise koşa koşa katılmasını ne aklım ne de vicdanım kabul edebildi. Eşini 15 Temmuz Gecesi şehit vermiş bir kardeşimizin tepkisi karşısında şahinleşenlerin eli kanlı terör örgütünün destekçisi olduğu herkes tarafından kabul edilen bir siyasi partinin tutuklu bulunan Genel Başkanına karşı ise nasıl Barış Güvercini olduğunu ibretle izledim. HDP artığı zihniyeti kirli bir şahsın Milletvekili listesine alınmasını ve yaptığı bölücü açıklamaları hayretle karşıladım.

SAYGIMDAN SEÇİM SONRASINI BEKLEDİM

Yıllarca omuz omuza mücadele ettikleri Yolları farklı olsada amaçlarının bir olduğu mevcut iktidar Partisi lideri ve mensuplarını en ağır şekilde eleştiren Sn. Genel Başkanın ve ekibinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenere yaptıkları güzellemeleri tüylerim diken diken olarak seyrettim. 24 Haziran seçimlerinde vicdanımın sesini dinleyerek Büyük Türkiye hedefine Yürüyen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğanın safında yer aldım. Şahsıma oy veren seçmenlerime saygımdan dolayı bu açıklamamı seçim sonrasına bıraktım. Seçim sonuçlarına baktığımızda Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlunun ilçemizde aldığı 850 oy ve Saadet Partisi'nin milletvekilliğinde aldığı 1250 oy bir çok saadet partili vatandaşımızında benimle aynı fikirde olduğunu göstermektedir. İşte bu sebeplerden dolayı bugün itibariyle Saadet Partisi üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."