FETÖ'den tutuklu eski vali tahliye edildi

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CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ/PDY'ye ilişkin haklarında dava açılan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, ilerleyen yaşı nedeniyle, yurt dışı yasağı konularak 50 bin TL kefaletle tahliye edildi. Şahabettin Harput, bugün 50 bin TL kefalet bedeli yatırılarak, Kocaeli T1 Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Harput, yakınları tarafından cezaevi içerisinden araçla alınarak götürüldü.