FETÖ'den tutuklu eski vali tahliye edildi

CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ/PDY'ye ilişkin haklarında dava açılan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, ilerleyen yaşı nedeniyle, yurt dışı yasağı konularak 50 bin TL kefaletle tahliye edildi. Şahabettin Harput, bugün 50 bin TL kefalet bedeli yatırılarak, Kocaeli T1 Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Harput, yakınları tarafından cezaevi içerisinden araçla alınarak götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz